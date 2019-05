Quentin Tarantino: leven is veranderd door huwelijk

Het komische epos over een worstelende acteur (Leonardo DiCaprio) en zijn stuntman (Brad Pitt) eind jaren zestig gaat onder meer over het opmaken van de balans in een leven. „Dat is een heel zware vraag”, lachte Tarantino nadat hem tijdens een persbijeenkomst werd gevraagd naar de balans in zijn leven. „Maar het antwoord is voor mij vrij simpel; ik kijk daar het afgelopen halfjaar heel anders tegenaan dan drie of vier jaar geleden. En dat komt omdat ik eind 2018 getrouwd ben, met een geweldige vrouw. Ik heb dat nooit eerder overwogen of gedaan en ik weet nu waarom - omdat ik de ware nog niet was tegengekomen.”

De negende film van Tarantino zit traditiegetrouw vol referenties, niet alleen naar de jaren zestig, maar ook naar zijn eigen eerdere werk. „Het was nooit de bedoeling om een film te maken die idioot zelfverzekerd was”, stelde de 56-jarige filmer, die eerder klassiekers als Pulp Fiction en Kill Bill maakte. „Dat soort dingen gebeurt gewoon tijdens het schrijven zonder dat ik mij er heel bewust van ben. Een van de eerste mensen die ik het scenario liet lezen, was Bill Clark, mijn cameraman sinds Jackie Brown. Toen hij klaar was, zei hij meteen ’damn, deze film is al je andere acht films met elkaar gecombineerd’. Ik had mij dat totaal niet gerealiseerd.”

Sekte

Een belangrijke rol in het verhaal is weggelegd voor regisseur Roman Polanski en diens vrouw, actrice Sharon Tate. Zij werd in de zomer van 1969 vermoord door de volgers van sekteleider Charles Manson. „Ik denk dat dat gruwelijke verhaal ons blijft fascineren omdat de sekte van Manson volledig ongrijpbaar is en vooral ook blijft”, stelde de regisseur. „Ik heb voor de film heel veel research gedaan, net zoals heel veel mensen zich de afgelopen decennia hebben verdiept in het onderwerp: boeken gelezen, documentaires gekeken, podcasts geluisterd. Maar de grote vraag, hoe hij die jonge meisjes wist aan te zetten tot zulke gruwelijke daden, blijft eigenlijk onbeantwoord. Hoe meer informatie je vindt over het onderwerp, hoe ongrijpbaarder het mysterie wordt.”

Once Upon a Time in Hollywood draait vanaf half augustus in de Nederlandse bioscopen.