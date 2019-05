’Game of Thrones-boeken krijgen ander einde’

„Hoe zal het eindigen? Krijgen de boeken hetzelfde einde? Of een andere?”, zo stelt de 70-jarige Martin zichzelf de vragen die alle fans willen weten. „Nou... ja en nee. En ja en nee. En ja en nee”, aldus Martin, die daarmee nog niets weggeeft.

Afgelopen weekeinde werd de allerlaatste aflevering van Game of Thrones gelanceerd. Menig kijker reageerde teleurstellend op het einde. Een van hen startte een online petitie waarin HBO werd gevraagd een ander einde te bedenken voor het achtste en laatste seizoen. Deze werd in een week tijd meer dan een miljoen keer ondertekend.

Zeer laat

Martin reageert in zijn blog niet op de ophef maar verzekert wel dat zijn nog twee te verschijnen boeken Winds of Winter en A Dream of Spring er op sommige punten in ieder geval anders uitzien dan de serie. Zo krijgen fans te lezen wat er is gebeurd met een aantal karakters dat de serie niet eens haalde en leeft er in de boeken nog een aantal personages die in de serie al is gestorven.

Wanneer het langverwachte Winds of Winter, de opvolger van A Dance With Dragons uit 2011, zal verschijnen, kan Martin niet zeggen. „Ik ben nog aan het schrijven. Winter is coming, ik heb het jullie al lang geleden gezegd en het gaat komen. Winds of Winter is zeer laat, ik weet het, ik weet het. Maar het komt af. Wanneer zeg ik niet, dat heb ik al eerder geprobeerd. Ik zal het afmaken en daarna komt A Dream of Spring.”