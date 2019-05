Dave Roelvink wordt donor

In een filmpje laat hij zijn hoe zijn vriendin Julia het formulier voor hem invult. „Julia heeft zojuist volgens mij ook m’n ziel verkocht”, lacht hij. Dave is geïnspireerd geraakt om donor te worden door de documentaire over Joes Kloppenburg, een slachtoffer van zinloos geweld. Omdat hij een tijdje kunstmatig in leven werd gehouden, was hij geschikt als orgaandonor; zijn ouders besloten dat te doen. Joes werd donor voor vijf mensen.

Dave roept nu ook anderen op om donor te worden. Op zijn post reageert een aantal mensen positief en laat weten al donor te zijn, maar ook veel fans lachen erom. En iemand is zelfs ronduit tegen: „Stop met deze propaganda.” Een ander ziet het wel zitten: „Nou Dave, geef mij je mooie ogen maar.”