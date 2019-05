Peter van der Vorst baalt van GTST: ’Het moet gaan om normale mensen’

„We zien allemaal dat die scores niet goed genoeg zijn”, zo heeft de tv-baas van RTL laten weten op een congres volgens de website frank.news. „Daar kijken we kritisch naar.”

Volgens Van der Vorst ligt dat grotendeels aan de verhaallijnen in de soapserie. „Die zijn te ver van de kijkers af gaan staan. Je wilt je herkennen in wat daar gebeurt in die serie. Het moet er allemaal niet te glamourous uitzien. Het moet gaan om normale mensen. Daar zijn we nu dus heel actief op aan het bijsturen.”

Hoe RTL gaat ingrijpen bij GTST, liet Van der Vorst in het midden.