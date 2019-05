Londenaren worden gek: Rihanna blijkt al jaar in HUN stad te wonen

„Ik probeer het een beetje incognito te houden”, vertelt ze in The New York Times. „Ik hou ervan een rondje door de wijk te wandelen.” Het kwartje viel bij de Britten toen zij op een selfie van Rihanna een tas van supermarkt Sainsbury op de achtergrond ontdekten. „Ik zou werkelijk waar nooit gedacht hebben dat ik Rihanna ooit eens met een Sainsbury-tas zou zien.”

Maar het is dus nog sterker: De artieste – met een geschat vermogen van 233 miljoen euro – woont al een jaar in de Britse hoofdstad. En dat maakt de fans helemaal gek. Op sociale media regent het van de reacties op haar nonchalante opmerking in de Amerikaanse krant. „Het idee dat Rihanna al een jaar onopgemerkt in Londen woont, is bizar!”

„Dus Rihanna woont in Londen, wanneer tref ik haar???” Een ander wil maar wat graag terugverhuizen naar de stad nu zij er woont en weer iemand anders ziet het nu als haar ’levensmissie om haar te vinden’. Een volgende: „Ik stel een jacht voor op onze Queen om haar terug te brengen naar haar troon op Buckingham Palace.” Een fan raakt in de zevende hemel bij het idee ’dezelfde Londense lucht in te ademen als zij. OMG!’.

Het lijkt erop dat Rihanna met haar openbaring zichzelf in de voet schiet, al onthult ze niet in welk stadsdeel ze woont. Ze genoot juist zo van de ’relatieve anonimiteit van de stad’, maar kan er nu op rekenen dat iedereen de ogen goed openhoudt om een glimp van de wereldster op te vangen.

