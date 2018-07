Foo Fighters-fans weggestuurd

Dat meldt de website NME. Voor het eenmalige optreden waren 20.000 kaarten verkocht. Volgens de organisatie had de band afspraken gemaakt dat de kaarthouder zich moest identificeren met een document waar een foto op stond. Dat was blijkbaar niet goed gecommuniceerd met de fans. Veel mensen hadden geen goed identificatiedocument op zak en kwamen de zaal niet in.

Uiteindelijk ging de beveiliging overstag en mochten de mensen toch naar binnen, maar veel fans waren toen al met de staart tussen de benen afgedropen. Op Twitter reageerden ze woedend. Een fan tweette dat Foo Fighters de fans slecht behandelen. Een andere fan deed haar beklag bij The Evening Standard. „Veertienjarige meisjes werden gewoon weggestuurd. Schandalig”, zei ze tegen de krant. „Ik begrijp best dat de band op wil treden tegen zwarthandelaren, maar op deze manier worden de fans de dupe.”