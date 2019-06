Sylvie opnieuw gespot met Duitse zakenman

De twee waren allebei bij de Bunte Beauty Days, zo bewijst een filmpje waarbij Sylvie aan het woord is, op zijn Instagram Stories. Hoewel het allemaal extra verdacht is, nadat zij eerder al openlijk de liefde leken te verklaren aan elkaar in reeds verwijderde berichten, is er op haar Instagramaccount momenteel geen spoortje van Michael te bekennen.

Wat geen geheim is, is dat de Michael en Sylvie elkaar al minstens twee jaar kennen. La Meis ontmoette hem op de veertigste verjaardag van vriendin Lilly Becker. Diezelfde Lilly reageerde dan ook als een van de eersten op het sociale media-bericht van het diner van Michael en Sylvie, waarbij Lilly schreef: „Alsjeblieft, pas goed op haar.”

Michael Hellge is een Duitse zakenman, wiens leeftijd onbekend is. Hij heeft onder andere een bedrijf dat advies geeft over cosmetische behandelingen.

