Emilia Clarke bestudeerde Hitler voor Game of Thrones

Clarke’s personage, de drakenkoningin Daenerys Targaryen, geeft vroeg in de aflevering een toespraak voor haar legers, niet alleen in het Engels, maar ook in verzonnen talen vanuit de serie. Daarom keek ze als voorbereiding filmpjes van dictators die het publiek toespreken in verschillende talen. „Ik deed dat om te kijken of ik wist wat ze zeiden zonder dat ik de taal kende”, vertelt de actrice. „En dat lukt je! Je kan zeker begrijpen wat Hitler vertelde, of andere grote sprekers die in andere talen oreren.”

De actrice was zo nerveus voor het opnemen van de scène dat ze urenlang oefende in haar eigen kamer. „De toespraak betekende zo veel voor me. Ik was zo bang dat ik het ging verpesten. Ik was twee maanden lang elke nacht tot laat wakker. Ik oefende voor mijn fornuis, ik oefende voor mijn koelkast.”