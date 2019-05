’Zoë Kravitz in geheim getrouwd’

De 30-jarige dochter van Lenny Kravitz is vooral bekend om haar hoofdrol in de serie Big Little Lies, naast Reese Witherspoon en Nicole Kidman. Haar 31-jarige echtgenoot was te zien in Tom Fords Nocturnal Animals waarin Jake Gyllenhaal de hoofdrol speelt.

De twee daten al sinds 2016 met elkaar. Hij mocht haar in februari nog vergezellen op de rode loper bij het Oscarfeest van Vanity Fair, waar zij boven haar zwarte lange rok slechts een gouden bh droeg. In oktober vorig jaar onthulde Zoë dat ze verloofd waren.