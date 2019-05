Nieuwe Tarantino ode aan het oude

Brad Pitt en Leonardo DiCaprio spelen in de nieuwe ’Tarantino’.

Nog nooit eerder speelden Leonardo DiCaprio (44) en Brad Pitt( 55) samen in één film. Quentin Tarantino castte de sterren allebei voor Once upon a time in Hollywood, zaterdag een van de kanshebbers op de Gouden Palm. „Tussen Leo en mij klikte het meteen”, zegt Pitt op het 72e filmfestival van Cannes. „Het scheelt als je weet dat je de beste van de besten tegenover je hebt.”