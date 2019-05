Gaan Nick & Simon uit elkaar?

In een hilarische video op Instagram vraagt Simon aan het meisje of ze wil dat papa stopt met zingen. Daar hoeft de kleine Kiki niet lang over na te denken: „Ja!”, besluit ze direct. Voor de zekerheid stelt hij de vraag nog een keer: „Wil je dat papa nooit meer een liedje zingt?” De kleine meid is onverbiddelijk: „Ja!”

Simon is echter niet voor een gat te vangen en gooit het over een andere boeg. „Dat is niet zo leuk voor Nick he? Dan moet hij ook stoppen met werken...” Het lijkt Kiki niets te interesseren, ze blijft genadeloos bij haar eerdere mening. „Ja!”

Bekijk de video hier.

Ⓒ Instagram