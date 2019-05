Jessica Alba heeft alcohol nodig voor seksscènes

De 38-jarige actrices heeft inmiddels al flink wat intieme scènes moeten spelen, maar nog steeds voelt ze zich hier niet helemaal bij op haar gemak. Als haar in de The Skinny Confidential Him & Her-podcast wordt gevraagd naar de seksscènes die zij had met Pierce Brosnan in Some Kind of Beautiful en Bruce Willis in Sin City, windt ze dan ook geen doekjes om.

„Ik vind Pierce Brosnan en Bruce Willis erg aantrekkelijk, maar het is vreemd”, begint Alba haar verhaal. „Het is heel intiem. Je ademt op iemand, alles is er, je ruikt de huid... Je wil kiezen met wie je dat doet en je moet dus echt alsof doen.”

Op de vraag of ze tequila nodig heeft om zo’n scène te kunnen doen, antwoordt ze eerlijk. „Ik moet dat wel doen. Ik ben onprofessioneel, 100 procent”, legt ze uit. „Soms doe je dagenlang hetzelfde en moet je iedere keer weer dat ene moment spelen. Iedere keer weer dat intieme moment nadoen vanuit een andere hoek. En iedereen is daarbij! Je bent nooit alleen in die kamer.”