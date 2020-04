Vrijlating Frank Masmeijer al TWEE KEER uitgesteld

Eigenlijk zou hij af en toe al een weekend op verlof mogen, maar toen heel België ’binnen’ moest blijven, gold dat helemaal voor FRANK MASMEIJER. Die zet, in zijn cel buiten Antwerpen, nog steeds streepjes op de muur sinds hij in juni 2019 werd veroordeeld tot negen jaar voor zijn aandeel in een omvangrijke drugssmokkelzaak uit 2014.