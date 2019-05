Dit is de mooiste sportvrouw van het jaar

„Het is een hele eer. Ik ben er heel blij mee!”, reageert Jutta enthousiast in de De Coen en Sander Show. Toch is ze niet van plan haar carrière om te gooien. „Schaatsen is zeker mijn hoofdding, het leukste wat er is. Alleen daaromheen doe ik wel veel op Instagram, dat vind ik leuk. En af en toe een shoot doen vind ik leuk, maar mijn prioriteit blijft gewoon schaatsen.”

Ze geeft dan ook toe dat ze meer met bezig is met foto’s maken en fashion dan andere schaatsers. „Ik wil me daar ook wel een beetje in onderscheiden.”

Jutta Leerdam won begint dit jaar het NK Sprint bij de senioren, in 2017 pakte ze de wereldtitel allround bij het WK voor junioren.