Elon Musk gaat viraal met steun aan Britney

Musk twitterde simpelweg de woorden die fans van de zangeres al jaren als campagneleus op spandoeken en social media gebruiken: Free Britney. Wat hem beweegt of wat hem specifiek raakt in het verhaal van de artiest, vertelt hij er niet bij. Of de man die de koers van de bitcoin met één tweet kan doen instorten of stijgen, nu ook invloed kan hebben op Britney’s positie?

Musk is misschien de invloedrijkste, maar lang niet de eerste beroemdheid die opkomt voor Britney Spears sinds er eerder dit jaar een docu over haar verscheen waarin het curatorschap wordt behandeld waar zij onder staat. Nu zij zelf in een emotionele hoorzitting op 23 juni haar zegje kon doen, groeit die steun onder de sterren alleen nog maar.