BBC maakt talkshow met geanimeerde Poetin

In Tonight with Vladimir Putin wordt de Russische president door middel van 3D-technieken geanimeerd. Zo kan hij rondlopen, achter een bureau zitten en zijn gasten interviewen in het bijzijn van een live publiek. Er zijn twee proefafleveringen opgenomen, die volgende maand te zien zijn.

„Ieders favoriete met beren worstelende internationale sterke man Vladimir Poetin heeft eindelijk zijn ultieme doel bereikt: een praatprogramma op de BBC”, aldus de omroep. „Vergeet de wereldpolitiek, het scoren van twee afleveringen op BBC Two van deze binnenkort wereldberoemde talkshow is de ultieme overwinning voor Vlad, leider van de vrije wereld.”