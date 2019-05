Miljonair Nikkie Plessen wil niet stoppen

„Een goede ondernemer is niet bezig met op een lijstje te komen”, zegt Nikkie, die op de 34e plek in de lijst staat, in RTL Boulevard. „Ik ben altijd bezig met nieuwe ideeën.” Of het zakenblad haar portefeuille goed heeft geschat, wil ze niet zeggen. „Het gaat gewoon heel goed.”

De lijst wordt aangevoerd door Stijn Koster, die zijn hostingbedrijf vorig jaar verkocht aan een spelletjesgigant, met een geschat vermogen van 150 miljoen euro. Doutzen Kroes is de hoogst genoteerde vrouw in de top 100. Het model zou 30 miljoen euro op haar bankrekening hebben staan en bekleedt hiermee de 28e plek. Ook dj’s Martin Garrix (28 miljoen euro) en Afrojack (25 miljoen euro) horen in het rijtje van jonge miljonairs.