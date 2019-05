Ice-T schoot bijna postbode neer

„Bericht aan Amazon”, schrijft Ice-T op Twitter. „Nu jullie normale mensen de pakketten laten bezorgen, moeten ze misschien een jas dragen met daarop ’Amazon bezorger’... Ik schoot gisteren bijna een bezorger neer omdat hij bij mijn huis kwam. Ik zegt het maar...”, legt de rapper uit.

Op de vraag van een volger of de man een uniform droeg, maakt Ice-T duidelijk dat dat niet het geval was en dat het ook zeker niet persoonlijk is. „Ze dragen GEEN uniform. Gewoon normale mensen die werken. Ik ben niet boos op hen, ik zeg het alleen maar.”

Volgens Ice-T kan het gebrek aan duidelijke herkenning dan ook een groot probleem zijn. „Het is niet veilig!”. Amazon-topman Dave Clark reageert uiteindelijk ook op het bericht van de rapper. „Dank voor de suggestie. We houden van jou en onze bezorgers. Er komen nog veel innovaties aan en we hebben er al veel doorgevoerd om jou te helpen je pakket en het moment van bezorgen te volgen. Dankjewel dat je onze klant bent”, schrijft hij.

Een andere twitteraar heeft alvast de ’perfecte oplossing’ bedacht: een kogelvrij vest met daarop het logo van Amazon.

