Gaan Samantha en Maron trouwen?

Geen ringen of officiële aankondiging te zien, maar de blondine heeft wel haar naam op Instagram aangepast. In plaats van het gebruikelijke Samantha de Jong, prijkt nu de naam Samantha Hill bovenaan aan haar pagina. Inderdaad, de achternaam van haar grote liefde Maron.

Voor wie de subtiele naamswijziging was ontgaan, heeft ze bovendien nog een foto geplaatst met daarbij de tekst ’Samantha Hill ♥️ Maron Hill’. Ook Maron deelt het kiekje met daarbij te tekst ’Sam Hill’.

Het lijkt in elk geval onwaarschijnlijk dat hij met Sam Hill doelt op de Australische prof-mountainbiker. Nog vreemder zou zijn als hij doelt op ’De Duivel’. Sam Hill is namelijk ook Amerikaanse straattaal voor de meester uit de onderwereld. Het heeft er dus alle schijn van dat de twee ervan overtuigd zijn in elkaar de ware liefde te hebben gevonden.

Ⓒ Instagram

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.