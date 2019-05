Erik Zwennes emotioneel door single Roxeanne Hazes

Het was voor Erik een bijzondere verrassing toen hij voor het eerste de nieuwe single van zijn grote liefde Roxeanne hoorde. Hoewel de zangeres het lange tijd stil probeerde te houden, kwam hij erachter toen hij haar in de studio opzocht.

„Normaal hou je me gedurende de dag op de hoogte van hoe de studiodag verloopt. Een audiobericht met een sicke melodie, een zinnetje dat blijft hangen of dat ene synthgeluid, dat na lang zoeken is gevonden. Maar deze nazomerdag bleef het best stil. Je zal wel niet zo lekker gaan, het was ook een onrustige nacht met die kleine en van de week weer een prikje”, schrijft Zwennes op Instagram bij een foto en korte clips uit de videoclip bij Bonny & Clyde.

„Ik rij met Fender naar de studio om te luisteren en je op te halen, maar nog steeds geef je geen signaal hoe het nou vandaag is gegaan. Dan de eerste klanken van Bonnie & Clyde. Dit is goed zeg. Wacht even... dit zijn wij. Dit gaat over ons!”, gaat hij verder.

„Zo’n persoonlijk nummer, maar tegelijkertijd zo universeel. Ware liefde gevangen in gevoel en tekst. Wat wij al op ons bord hebben gekregen en hoe we daar mee om zijn gegaan. Dat dit je echt alleen maar sterker maakt. Vanaf vandaag is ons liedje niet meer alleen van ons. Maar ik ben blij dat anderen nu ook kunnen horen dat jij alleen maar blijft groeien en ontwikkelen als tekstschrijver, artiest en als mens. De mooiste, de de beste, de mijne. Bonnie”, eindigt Erik zijn verhaal.

Al snel reageert Roxeanne op het bericht: „VOOR JOU! Blij dat je er bent, lieve E.”

