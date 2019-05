Jessie Jazz Vuijk verkozen tot mooiste vrouw van Nederland

„Toen ik hoorde dat ik had gewonnen dacht ik alleen maar ‘wow’. Ik had ‘m echt niet zien aankomen. Ik voel me vooral heel erg vereerd. Het is nogal wat om te worden uitgekozen tot Mooiste Vrouw van Nederland. Als je kijkt naar alle vrouwen die eerder zijn gekozen, dan vind ik het heel bijzonder dat ik in dat rijtje sta”, reageert Jessie enthousiast.

Jessie Jazz is de opvolgster van presentatrice Shelly Sterk, die vorig jaar op de eerste plek stond in de FHM500. Andere voormalige winnaressen van de FHM500 zijn onder andere Doutzen Kroes, Tess Milne en Kim Feenstra.

Miss Nederland

In het interview in de FHM500 vergelijkt Jessie Jazz haar uitverkiezing met het winnen van Miss Nederland in 2016: „In het jaar dat ik Miss Nederland won was ik nog wel een meisje. Nu kan ik me een vrouw noemen. Het zijn twee verschillende titels, al gaan ze beiden deels om uiterlijk. Ik ben zelf niet geobsedeerd door mijn uiterlijk. Ik geloof in natuurlijke schoonheid en omarmen hoe je bent.”

Hoofdredacteur FHM Chris Riemens: „Jessie Jazz is een bloedmooie vrouw die een paar jaar geleden niet voor niets is verkozen tot Miss Nederland. Met de overwinning in de FHM500 heeft ze nu de dubbel binnen. Jessie is een natural beauty met een ongelooflijke dosis sexappeal”, legt hij uit. „Daarnaast is ze gewoon een hartstikke toffe, gezellige en sterke vrouw, die volledig terecht in het prestigieuze rijtje van voormalige FHM500-winnaressen staat.”

Mooiste Sportvrouw & Social Media prinses

Naast de Mooiste Vrouw van Nederland zijn er op de feestelijke avond in The Butcher Social Club in Amsterdam nog vier awards uitgereikt. De Mooiste Social Media Prinses ging naar YouTuber Sophie Milzink, terwijl schaatsster en Nederlands kampioen sprint Jutta Leerdam de prijs voor Mooiste Sportvrouw van Nederland in ontvangst mocht nemen. Mikky Kiemeney, de vriendin van Ajacied Frenkie de Jong, won voor het tweede jaar op rij de award voor WAG van het Jaar. Dit is de prijs voor Mooiste Spelersvrouw, een award die in samenwerking met Voetbalzone is georganiseerd.

TABAC Gent of the Year-Award

Daarnaast werd er tijdens de feestelijke avond voor de tweede keer de TABAC Gent of the Year-award uitgereikt. Kay Nambiar, Giel de Winter, Danny Vera, Kaj van der Ree en Mark Tuitert waren de genomineerden, maar StukTV-frontman Giel de Winter ging er met de prijs vandoor. „Heel tof dat ik heb gewonnen, maar ook bizar. Er zijn namelijk zoveel te gekke talentvolle mannen in Nederland. Bedankt lieve stemmers!”, aldus Giel.

De Top-10 van de FHM500

1. Jessie Jazz Vuijk

2. Nochtli Peralta Alvarez

3. Doutzen Kroes

4. Kim Feenstra

5. Jutta Leerdam

6. Romee Strijd

7. Romy Monteiro

8. Geraldine Kemper

9. Sanne Vloet

10. Katja Schuurman