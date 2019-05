Doutzen points bij Songfestival in 2020?

Vanaf haar balkon in het zonnige Cannes, is het voor de verandering Doutzen Kroes zelf die een foto maakt. Ⓒ BSR Agency

Terwijl haar man SUNNERY JAMES vakantie viert in Griekenland, duikt DOUTZEN KROES op in Cannes tijdens het jaarlijkse FILMFESTIVAL wat daar gaande is. Dat lijkt alles te maken te hebben met haar ambities voor ná haar modellencarrière. En dan heeft PAUL DE LEEUW ook nog iets voor de Friezin in petto!