Dit is de reden waarom Ed Sheeran nooit meer drugs gebruikt

Door Charlie van Elswijk Kopieer naar clipboard

Ed Sheeran (32) heeft het de afgelopen jaren allesbehalve makkelijk gehad, zo is te horen op zijn nieuwe album Subtract, waarin hij zingt over de ’heftigste periode van zijn leven’. Tijdens een optreden bij Apple Music Live barstte de zanger woensdag in tranen uit en onthulde hij dat de zware gebeurtenissen ertoe hebben geleid dat hij nooit meer drugs gaat gebruiken...