Backstreet Boys feesten door op Leidseplein

Zangers Nick Carter en Howie Dorough gaan in ieder geval door naar een afterparty in café The Waterhole, bij het Leidseplein. Voor het feestje zijn nog kaartjes beschikbaar.

De boyband, ook bestaande uit A.J. McLean, Brian Littrell en Kevin Richardson, komt naar Amsterdam met de DNA World Tour. Het is de grootste tournee in achttien jaar.

Begin dit jaar verscheen het negende studioalbum DNA, het eerste in zes jaar tijd.