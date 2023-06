Dua Lipa wil meer empathie voor migranten: ’Kortzinnig en bekrompen’

De 27-jarige Lipa vond het pijnlijk hoe de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman, recent sprak over „Albanese criminelen” die het Kanaal overstaken. De politica vergeleek de toestroom met „een invasie.”

„Natuurlijk doet dat pijn”, zegt Lipa daarover in een interview met The Sunday Times. „Ik heb altijd het gevoel gehad dat Londen een samensmelting van culturen was. Het is een integraal onderdeel van de stad. Dus als je de regering bijvoorbeeld over Albanezen hoort praten, doet dat pijn. Het is kortzichtig en bekrompen, maar zo denken veel mensen.”

Lipa denkt dat de retoriek van ’immigranten die het land binnenkomen en banen afpakken’ altijd zal blijven bestaan, ondanks dat dat niet zo werkt. „Die zijn naar Londen gekomen en verdienen hun brood door ongelooflijk hard te werken.”

De opmerkingen van Braverman werden eerder ook al „zeer, zeer schandelijk” genoemd door de Albanese premier Edi Rama.