Cast én titel nieuwe Christopher Nolan bekend

Ook Michael Caine heeft een rol in Tenet. Dat was wellicht te verwachten, de acteur is een vast gezicht in Nolans films. De 86-jarige Caine vertolkte een rol in zeven van de tien door hem geregisseerde speelfilms. Zo was hij te zien in onder meer Dunkirk, Inception, The Prestige en de Batman Dark Knight-trilogie.

Eerder werd al bekend dat Robert Pattinson en John David Washington de hoofdrollen spelen in de film. Verder is er nog niets bekendgemaakt over het verhaal, de Britse Nolan doet vaak geheimzinnig over projecten waar hij aan werkt.

Tenet moet volgend jaar juli verschijnen.