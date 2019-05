Dochter Carrie Fisher vroeg om scènes samen

Carrie overleed eind 2016, nadat ze de meeste opnames voor The Last Jedi had afgerond. Tijdens het maken van de laatste film uit de huidige saga vond Abrams een manier om oud materiaal van de actrice te gebruiken en haar personage Leia Organa toch in het verhaal van The Rise Of Skywalker op te nemen.

Hij had Billie, die een van de luitenants van Generaal Organa speelt, daar in eerste instantie buiten gehouden. „Ik had haar personage expres niet in de scènes met Carrie geplaatst, want ik wilde niet dat het te pijnlijk voor haar werd”, aldus de regisseur tegenover Vanity Fair. „Maar ze gaf zelf aan dat ze dat juist wel wilde. Ze zei: ’Ik wil die scènes met haar samen, ik wil dat voor als ik ooit kinderen heb, dan wil ik dat ze dat kunnen zien’.”

The Rise Of Skywalker komt in december uit. In de trailer is al te zien dat oude beelden van een ontmoeting tussen Leia en Daisy Ridley’s personage Rey opnieuw zijn gebruikt.

