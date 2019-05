Lisa Kudrow maakt comedy voor Amazon

Volgens The Hollywood Reporter draait de serie om een afdeling waar drie generaties vrouwen werken, ieder met hun eigen ideeën over feminisme. Lisa's personage zet zich al haar leven lang in voor de rechten van vrouwen, maar wordt door de nieuwe generatie als ouderwets gezien.

Het gaat voorlopig nog alleen om een pilotaflevering van de comedy, die is bedacht door Empire-bedenker Lee Daniels en Whitney Cummings. Ook Martin Short en Greg Kinnear hebben een rol in de proefaflevering van de nieuwe serie.