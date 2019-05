’Kendall Jenner en Ben Simmons uit elkaar’

Eerder deze week gingen er geruchten dat de 23-jarige realityster en de 22-jarige basketballer al een week uit elkaar zijn. Kendall gaf afgelopen februari toe dat ze een stelletje waren, maar ze wilde er verder niets over kwijt. Het halfzusje van Kim Kardashian laat, in tegenstelling tot de rest van haar familie, liever niet veel los over haar privéleven.

„Ik heb van mijn oudere zussen meegekregen hoe het is om op te groeien met alle ogen op je gericht. Daar heb ik van geleerd. Voor mij is een aantal dingen heilig: mijn vrienden en mijn relaties. En persoonlijk denk ik dat als je die te publiekelijk maakt, ze rommelig worden”, zei het model hier eerder over.