Nederlandse horror Het Juk naar Hollywood

Volgens Deadline gaat de Nederlander, die ook het script schreef voor de short, zelf aan de slag als regisseur van het project. De korte film heeft de internationale titel The Burden gekregen en gaat over een jonge vrouw die het ouderlijk huis van haar vriendje bezoekt en daar een grimmig verleden ontdekt. Hanna van Vliet en Kay Greidanus speelden de hoofdrollen in de korte film, het is nog niet bekend wie de rollen gaan vertolken in de Hollywoodversie.

Het Juk werd als korte film geproduceerd door NL Film en TV. Dat bedrijf zou ook een rol krijgen in het produceren van de feature.