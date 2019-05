Joe Manganiello open over verslaving

„Er was een punt waarop ik dacht dat het niet meer goed met me zou komen”, aldus de man van Sofia Vergara in het blad. „Drinken was voor mij een manier om met mijn problemen om te gaan. En ik denk dat acteren ook een manier was om niet mezelf te hoeven zijn.”

Daardoor raakte hij naar eigen zeggen in een vicieuze cirkel. „Ik kon op het podium staan en mezelf niet zijn, om daarna naar de bar te gaan en mezelf niet te zijn. Over en over. Ik had het echt nodig om eens in de spiegel te kijken en eerlijk te zijn over de man die ik in ieder geval niet was geworden.”

Voor de nu 42-jarige acteur bood fysiek werk de oplossing. Hij stopte met acteren en werkte vier jaar lang vooral als bezorger en in de bouw. „Hard werken kan zoveel goed doen voor de ziel. Zelfs als het gewoon in de tuin is.”

Inmiddels is Joe zeventien jaar van de alcohol af. Hij zegt dat meditatie hem daarbij veel heeft geholpen.