Leysen blij dat scène nog in Malick-film zit

„Het is alweer drie jaar geleden dat de film werd opgenomen; ik had twee draaidagen in Tirol”, vertelt hij. „Ik wist toen ik naar de set vloog alleen in het kort wat het verhaal van de film was. Terrence gaf mij me vier A4-tjes met daarop teksten die ik mogelijkerwijs in de scène zou kunnen gebruiken; ik was vrij te kiezen wat ik wilde gaan zeggen. Het waren teksten over het geloof, maar ik vond het eigenlijk helemaal niets en heb zelf een samenvatting gemaakt en die tekst toen uit het hoofd geleerd.” De 69-jarige Belg is verbaasd maar blij dat zijn scène de eindmontage heeft gehaald. „Ik speel een man die fresco’s maakt en wat filosofeert over wat kunst en wat religie kan zijn. Mijn aanwezigheid voegt niets toe of doet niets af aan de voortgang van het verhaal.”

De draaiperiodes van de Amerikaanse regisseur zijn vaak met mysteries omgeven. „Ik wist toen ik naar Tirol vloog alleen in grote lijnen waar het verhaal over ging. Pas ter plaatse kreeg ik een klein beetje informatie over wat mijn rol precies inhield.” Malick laat zijn films helemaal in het moment zelf ontstaan. „Dat is iets dat veel regisseurs niet kunnen of niet durven”, legt Leysen uit. „In de meeste gevallen is het opnemen van een film op de set eigenlijk alleen een kwestie van de lijntjes inkleuren: er ligt een scenario, de regisseur heeft een visie, acteurs weten precies wat ze moeten doen voor de camera. Bij Malick is er wel een soort ruw idee van welk verhaal de film moet gaan vertellen, maar verder ontstaat alles echt op de set.” Voor een acteur is dit ook erg spannend. „Door al die onduidelijkheid heb je geen idee waar je aan het eind van de dag zal zijn terechtgekomen.”

De Vlaamse ster moest de wereldpremière van de film in Cannes, eerder deze week, missen. „Ik speel binnenkort in een voorstelling waar we voor repeteren, dus het was niet heel handig geweest voor mij. Ik had trouwens ook geen uitnodiging gehad. Dat snap ik wel, de film heeft een enorme cast. Ik vermoed dat de producenten wel iets hadden kunnen regelen als ik er om had gevraagd, maar het was prima zo, al hoop ik de film wel snel een keer te kunnen zien.”

Het is nog niet bekend wanneer A Hidden Life in de Nederlandse bioscopen te zien is.