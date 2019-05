Peter Pannekoek naar Carré

„Carré is een mekka voor veel cabaretiers. Ik ben dus ook ontzettend trots dat ik daar mag optreden en ik kan nu rustig sterven. Al wacht ik even tot 17 februari is geweest”, aldus de grappenmaker.

Pannekoek toert sinds september met zijn voorstelling door het land. Het is pas zijn tweede show, dus het is bijzonder dat hij nu al in Carré mag optreden.

De kaartverkoop begint zaterdag 25 mei.