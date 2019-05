Op naar een nieuw seizoen, met betere casting?!

Veel kijkers waren niet te spreken over deze reeks van ’de ultieme relatietest’. Er gebeurde vrijwel niets spannends, terwijl kijkers daar op basis van ’in het verleden behaalde resultaten’ wel rekening mee hadden gehouden. Al wekenlang wordt een fragment getoond van Danicio, die vertelt over zijn escapades met Morgans vriendin Rodanya. Dat werd niet vastgelegd, maar de verleider is na terugkomst in Nederland uit de school geklapt. Niet alleen over wat zich tijdens de dream date op het tropische eiland heeft afgespeeld achter gesloten deuren, maar ook hoe het ná de opnames verder ging.

Die onthulling krijgen Rodanya en Morgan voorgeschoteld terwijl ze, dan nog steeds gelukkig samen, terugblikken op hun Temptation-deelname. Een pijnlijk tafereel volgt, waarbij de verleiders in een bioscoopzaal joelend meekijken met popcorn en frisdrank. Zo heeft het programma de verwachtingen toch nog een beetje waargemaakt.

De makers hebben inmiddels bij monde van presentator Rick Brandsteder aangekondigd dat er een nieuw seizoen komt. Daarbij krijgt de casting nog een leuke klus: proberen de mensen eruit te filteren die echt een relatie willen testen dan wel verleiden, in plaats van op tv te verschijnen om in de spotlights te komen. Dat kleeft aan de afgelopen reeks, wat nog werd aangewakkerd door presentatrice Annelien Coorevits die dat hardop uitsprak in Vlaamse media.

Voordat een volgend seizoen op tv verschijnt is het eerst nog de beurt aan Temptation island Vips, met ’bekenden’. Dat is vanaf 27 juni wekelijks te zien op RTL’s streamingdienst Videoland.