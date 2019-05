Thierry samen met verloofde naar stembus

Wie denkt dat Thierry na zijn optreden in de talkshow linea recta naar zijn bed vertrok heeft het mis: eerst heeft hij nog een biertje gedronken met de premier, tegen wie hij het eerder opnam in het debat.

Ⓒ REUTERS

Thierry en Davide deelden vorig jaar september naar aanleiding van berichtgeving in Privé via Instagram een statement waarin zij bekendmaakten te zijn verloofd. „Graag hadden we het langer privé gehouden, maar we merken dat het nieuws nu ook de media heeft bereikt. Dan kondigen we het liever zelf aan: na bijna twee jaar om elkaar heen te hebben gedraaid heeft de liefde tussen Davide en mij de afgelopen maanden vleugels gekregen. We zijn verliefd. En verloofd”, schreef Thierry destijds naast een kiekje van het stel.

