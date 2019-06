Sunny Bergman woedend op Arnon Grunberg

Sunny Bergman tegen Arnon Grunberg: „Ik heb momenteel weinig sympathie voor je. Sterker nog: ik ben heel boos op je.” Ⓒ ANP/Hollandse Hoogte

Sunny Bergman is woedend op Arnon Grunberg. In een lang verhaal op haar Facebookpagina haalt ze fel uit naar de auteur. Zo zou hij op intimiderende wijze bij zijn zwangere vriendin Roos van Ees, met wie Sunny bevriend is, hebben aangedrongen op een abortus.