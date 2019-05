Basketbalcoach boos op amicale Drake

Drake stond niet alleen hard te juichen en te springen, op een gegeven moment gaf hij Raptors-coach Nick Nurse even snel een schoudermassage. En dat schoot bij Bucks-trainer Mike Budenholzer in het verkeerde keelgat. Tijdens een persconferentie na afloop van de wedstrijd zei hij dat Drake helemaal niet op het veld mag komen.

"Er is daar zeker geen plek voor fans", aldus Budenholzer. "Er zijn grenzen en lijnen om een reden. Meestal zit de bond wel bovenop dit soort dingen." Een voormalige vertegenwoordiger van een Bucks-speler twitterde zelfs dat hij "nog nooit zoiets respectloos" had gezien.

Waar Drake zijn Raptors vorige keer nog ten onder zag gaan, wonnen ze dit keer wel van de Bucks. Op het spel staat een plaats in de finale van de NBA. Het was het vierde duel tussen de Raptors en de Bucks in de halve eindstrijd. De stand in de best-of-sevenserie is nu 2-2.