Katie Price opgescheept met oneven borsten

Eerder deze maand reisde Katie af naar Turkije voor een facelift, ooglidcorrectie, liposuctie, buikwandcorrectie en om haar billen te laten liften. De vele operaties in al die jaren eisen nu hun tol. Haar lichaam reageerde niet goed op de laatste ingrepen waardoor een van haar borsten een stuk groter is dan de andere.

Price onderging vorig jaar naar verluidt haar tiende borstoperatie. „Na haar laatste borstoperatie kreeg ze het advies om niet meer onder het mes te gaan. De boel moest op natuurlijke wijze helen. Maar Katie is altijd ontevreden over haar lichaam en ze wil het steeds veranderen”, onthult een insider. „Ze negeert het advies altijd en eindigt daardoor met bobbelige of geïnfecteerde borsten.”

Katie wil zo snel mogelijk opnieuw op de operatietafel gaan liggen om de boel te laten herstellen. Maar haar Turkse arts heeft dit ten zeerste afgeraden. Ze zou minstens twee jaar moeten wachten anders riskeert ze te overlijden door de ingrepen. „Ze is te vaak onder narcose geweest waardoor haar bloeddruk veel te hoog is. Het beangstigt Katie, maar niet genoeg om haar ervan te weerhouden. Als hij het niet doet, vindt ze wel een andere arts die het wil doen.”

