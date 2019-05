Van Halen-zanger David Lee Roth naar Pinkpop

„Ik zie jullie op het Pinkpop festival 2019”, schreef hij bij een foto van zichzelf uit 1980 op Pinkpop. Het is goed mogelijk dat hij Armin van Buuren gaat vergezellen op het podium. De dj heeft namelijk momenteel een hit met een remix van het Van Halen-nummer Jump.

Het is dus bijna dertig jaar geleden dat Roth op Pinkpop te vinden was. Voor Armin is het zijn debuut op het beroemde festival.

Het jaarlijkse Pinksterfestival viert dit jaar zijn jubileumeditie, de 50e keer. Pinkpop vindt plaats van 8 tot en met 10 juni op het evenemententerrein Megaland in Landgraaf.