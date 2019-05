Frizzle Sizzle-zangeres blijkt hofleverancier

Prinses Amalia werd gespot met een tas van Laura Vlasblom Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Ze is van vele markten thuis. Dat Laura Vlasblom kan zingen, acteren en presenteren is algemeen bekend. Maar de oud-Frizzle Sizzle-zangeres blijkt ook uiterst succesvol op een ander gebied. Laura ontwerpt namelijk tassen. Daar weet zelfs prinses Amalia alles van. „De dochter van de Koning is al vaker gespot met een tas die ik ontworpen heb…”