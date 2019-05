Donny Roelvink en Fajah komen met fitnessboek

„Fajah en ik hebben een beetje hetzelfde. Zij is begonnen als actrice, ik ben begonnen als tv-persoonlijkheid maar op een gegeven moment is fitness heel erg ons eigen geworden”, zegt Donny tegen Shownieuws. De twee kwamen in contact met elkaar toen Fajah in een videoclip van Donny figureerde. Ze zei toen dat ze zijn fitnessdocumentaire Shape of my Life had gezien en vroeg hem of hij zijn verhaal niet in een boek wilde vertellen.

Donny denkt dat zijn boek vooral bij de jonge generatie zal aanslaan. „Ik motiveer veel jongeren, jonge jongens vooral, want die kijken tegen mij op heb ik gemerkt. Jonge jongens zijn vaak verlegen in het feit dat ze het wel zouden willen, maar minder snel vragen dan meiden.”

De zoon van Dries Roelvink benadrukt dat het allemaal nog uitgewerkt moet worden. „Het is allemaal nog heel vers, maar ik denk wel dat we een leuk idee kunnen bedenken om Shape of my Life in een boekvorm te maken.” Ook zegt hij zo veel mogelijk zelf aan het boek te willen werken, „maar ik denk dat negen van de tien boeken niet door de persoon zelf is geschreven. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Ik weet niet hoe het werkt, maar ik denk dat Fajah het mij allemaal fijn gaat uitleggen.”