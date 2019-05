Albert Stegeman vervolgd voor plaatsen nepbom

Voor het programma Undercover in Nederland wilde Stegeman aantonen dat het slecht gesteld is met de beveiliging van Defensie. „We vonden het nodig wat extra’s te doen om Defensie en overheid wakker te schudden. Want de nepbom had ook een echte kunnen zijn”, zo schrijft de journalist op Instagram. Hij noemt de actie „verregaand”, maar nodig, „dit was al de derde uitzending over de slechte beveiliging.”

Stegeman is niet bang dat hij uiteindelijk wordt veroordeeld. „Of het daadwerkelijk tot veroordeling leidt, zal de rechtszaak uitwijzen. Mijn advocaat en ik zien deze zaak in elk geval met veel vertrouwen tegemoet.”