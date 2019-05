Love Island mikt op ware liefde

Ⓒ RTL

De eerste Nederlandse Love island, vanaf maandag te zien op RTL 5 en Videoland, lijkt braver te worden dan realityprogramma’s als Temptation Island en Ex on the Beach waarmee de datingshow vaak vergeleken wordt. Zo mogen de tien deelnemende vrijgezellen niet meer dan twee alcoholische drankjes per dag, wordt meteen ingegrepen bij verbaal of fysiek geweld en staan de makers erop dat ruzies worden uitgepraat. ,,Hier ligt de nadruk niet op iets afkraken, maar op iets opbouwen. Het is positiever en liever”, zegt Holly Mae Brood die de dagelijkse datingshow met de Vlaming Viktor Verhulst presenteert.