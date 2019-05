Ed Sheeran kondigt album vol samenwerkingen aan

„Voordat ik in 2011 een platencontract tekende, nam ik de ep No. 5 Collaborations Project op”, schrijft Ed bij twee foto’s die een eerste blik werpen op het nieuwe album. „Sindsdien heb ik altijd nog een ander willen maken. Dus ik ben met No. 6 begonnen tijdens mijn tour afgelopen jaar.”

Op het album staan in totaal vijftien nummers. Een daarvan is het onlangs uitgebrachte I Don’t Care, dat hij maakte met Justin Bieber. Ook bevat het album het nummer Cross Me, met Chance the Rapper en PnB Rock, dat donderdagavond verschijnt. Met wie hij verder heeft samengewerkt, houdt hij nog even geheim. „Ik ben een groot fan van alle artiesten met wie ik samengewerkt heb en het was erg leuk om te doen.”

Ed bracht in 2017 zijn laatste album uit, ÷ (Divide). Daarmee scoorde hij hits als Shape of You en Castle on the Hill.