Boerin Annemiek: ’Ik heb contact met een leuk iemand’

Naar eigen zeggen heeft ze alleen nog geen tijd gehad om ze allemaal te lezen. Annemiek vertelt aan de makers van Boer zoekt Vrouw: „Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze nog niet eens allemaal door gekeken heb. Ik ben natuurlijk heel erg dyslectisch, dus ik lees heel erg langzaam. Ik geloof dat ik er nog iets van 80/90 in mijn mailbox heb zitten. Dat is echt bizar. Bizar veel.”

Op de vraag of er ook nog een potentiële kandidaat tussen zat, laat ze weten: „Ja, ik heb al wel wat gespot natuurlijk. Laten we zeggen dat ik leuk contact heb met iemand. Hij is heel grappig.”

Toch lijkt er nog geen haast bij, want voorlopig is ze nog niet aan het daten. „Ik ben nu eerst contact aan het leggen. Maar heb nog niets gepland, want ik had het te druk. Ik denk dat ik nu eerst gewoon maar eens contacten maak. Een gesprekje en dan eens kijken of ik op date wil. Niet direct een date afspreken. Want dat blind daten was niet echt mijn ding. Zoals iedereen wel gezien heeft”, aldus Annemiek.