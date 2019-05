Henk Schiffmacher ontwerpt eigen jubileummunt

In de munt, die door hemzelf is ontworpen, zijn een aantal typische kenmerken van de tatoeëerder verwerkt, zoals zijn welbekende ’skull’. Henk is bijzonder trots op het resultaat. „De liefde voor verzamelen is met de paplepel ingegoten; mijn moeder was een muntenverzamelaar”, laat hij weten. „Zij zou heel trots op mij zijn geweest als ze zou horen dat haar eigen zoon een munt krijgt.”

Ook de makers van de munt vinden het een eer. „Voor ons is deze munt een hele bijzondere samenwerking. Henk heeft speciaal voor ons unieke tattoo-tekeningen gemaakt die we voor deze gelegenheid eenmalig hebben vertaald in een schitterende munt”, zegt Bert van Ravenswaaij van de Koninklijke Nederlandse Munt. Van de jubileummunt zijn 4040 exemplaren verkrijgbaar.