Britney Spears voelt zich in de steek gelaten door haar zoons

In het interview vertelde Jayden dat hij hoopt dat zijn moeder „beter” wordt en daar voor bidt. „Willen jullie dat ik beter word zodat ik jullie vader 40.000 dollar per maand kan blijven geven?”, vraagt Spears zich af. „Waar bid je voor? Dat ik blijf werken zodat ik de kosten kan blijven betalen?” Spears maakt in het spraakbericht duidelijk dat ze zich in de steek gelaten voelt door haar hele familie, inclusief haar zoons Jayden en Sean Preston (16).

In november 2021 besloot de rechter in de Verenigde Staten na dertien jaar een einde te maken aan de curatele van Spears. In die periode beschikte haar vader Jamie over haar vermogen. Sinds de curatele is beëindigd heeft de zangeres zich meermaals negatief uitgelaten over haar vader, moeder en jongere zus. Spears beschuldigt hen ervan misbruik van haar te hebben gemaakt voor eigen financieel gewin. Over haar vader zegt Spears in het spraakbericht dat hij voor de rest van zijn leven in de gevangenis moet belanden voor wat hij haar heeft aangedaan.