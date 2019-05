Boek Laura H. bewerkt tot toneelstuk

De voorstelling moet in het voorjaar van 2020 al in de Nederlandse theaters te zien zijn. Onlangs werden ook de filmrechten van het boek van Thomas Rueb al verkocht. Productiehuis De Familie van Michiel van Erp werkt momenteel aan een serie over de vrouw uit Zoetermeer.

Journalist Thomas Rueb reconstrueerde voor zijn boek het verhaal van Laura H. In de zomer van 2016 wordt buiten het kalifaat van Islamitische Staat een jonge vrouw aangetroffen, rennend door de woestijn met twee kleine kinderen. Ze zegt terug naar Nederland te willen. Op Schiphol wordt Laura echter gearresteerd. Ze zou zijn gestuurd door IS om een aanslag te plegen. NRC-journalist Rueb volgde voor zijn boek Laura’s spoor tot in Irak. Hij reconstrueerde haar bekering, ijzingwekkende leven in het kalifaat en haar met vragen omgeven terugkeer. Voor zijn werk won hij in 2017 de Tegel.

„De voorstelling zal niet alleen gaan over Laura en haar man die haar misbruikt en mishandelt”, meldt Azzini. „Het verhaal gaat net zo goed over een Nederlandse jongen die iets zag in het verhaal. Die Laura zag en hoorde en achter haar verhaal aan is gegaan. Een intelligente avonturier - een journalist - die zo ver gaat in zijn zoektocht naar haar verhaal, naar de waarheid, dat hij zich er soms in lijkt te verliezen. Voor mij gaat het stuk over hen. Over Laura en Thomas. Over hoe hij zich wist te verbinden met haar.” Van Laura H. zijn tot nu toe meer dan 10.000 exemplaren verkocht.