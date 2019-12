Uitjes voor het hele gezin

Met je eigenwijze kinderen naar zee, terug in de tijd, of zomaar wat ronddwalen. Overal in het land worden bovendien al gezellige kerstmarkten geopend.

Annie M.G. Schmidt

Lieve eigenwijze kinderen, Annie M.G. Schmidt, die niet bang was om van de gebaande paden af te wijken, inspireerde er vele generaties mee. Wie is er niet opgegroeid met Floddertje of Pluk van de Petteflet? Het Kinderboekenmuseum in De Haag viert zijn 25-jarig bestaan met een nieuwe, interactieve expositie over de nog immer populaire schrijfster.

De semipermanente tentoonstelling biedt voor elk wat wils. Zo kan groot en klein in de lift van Abeltje stappen voor een spannende reis. Avontuurlijk voor de kids, een feest der herkenning voor de (groot)ouders. Kattenliefhebbers gaan vervolgens aan de slag om een poezenvlog met Minoes te maken. Terwijl er ook met Floddertjes woordmixer en lettervermicelli gekliederd kan worden.

Natuurlijk zijn ook de iconische liedjes die Annie M.G. schreef niet vergeten. In de knusse bus van Otjes vader Tos kan er geluisterd worden naar Annie FM. Op deze speciale radio klinken voortdurend klassiekers zoals Op een mooie Pinksterdag, Ja zuster, nee zuster en Mijn opa uit de speakers. Meezingen mag.

Terug in de tijd

Het verleden herleeft tijdens het Historisch Schouwspel morgen in het Overijsselse dorpje Den Ham. Daar spelen ruim tweehonderd dorpelingen in authentieke kleding ieder jaar de Hammer Karmis na uit een bepaalde periode. Dit keer is dat het jaar 1785, van de Keezen en Eezels, toen een kleine opstand van Oranjegezinden tegen de Patriotten in het dorp bijna tot een grotere, landelijke revolutie leidde.

Naast deze serieuze, historische aangelegenheid, zijn er ook knisperende kampvuren en is er een sfeervolle wintermarkt tussen de oude huizen rondom de Brink, waar in historische kraampjes allerlei seizoens- en streekgebonden lekkernijen te verkrijgen zijn. Info: historischschouwspel.nl

Zeehonden spotten

Op een van de zandbanken in de Oosterschelde is een grote groep zeehonden neergestreken. Frisia rondvaarten kan bij laag tij (laag water waardoor de zandbanken zichtbaar worden) heel dichtbij komen en zal tijdens de speciale zeehondensafari dan ook uitgebreid de tijd nemen zodat alle bezoekers kunnen genieten van deze waterbewoners.

De kapitein is tevens de gids tijdens de twee uur durende boottocht die start in Zierikzee. Hij vertelt onderweg van alles over het nationaal park de Oosterschelde. Een natuurervaring met zicht op de langste brug van Nederland. Naast zeehonden is er ook een kans om bruinvissen (de Nederlandse dolfijn) te zien. Een verrekijker meenemen is handig en reserveren noodzakelijk! Leuk voor jong en oud.

Frisia Rondvaarten vaart op getijde, waardoor per dag de afvaarttijd kan veranderen. Kijk voor een volledig overzicht op: zeehonden-safari.nl

Doolhof van kerstbomen

In het winkelgebied Leidsche Rijn Centrum kun je vanaf zondag 8 december (ver)dwalen tussen de kerstbomen. Uit liefst 750 echte kerstbomen is een pop-up kerstbomendoolhof opgetrokken, van bijna 1000 vierkante meter groot.

Het doolhof op het Brusselplein bestaat uit in Nederland gekweekte kerstbomen - de ondernemers zorgen ervoor dat er even zoveel worden teruggeplant. Tussen de takken, lichtjes en kerstmuziek kun je een kerstraadsel oplossen. Het doolhof is tot en met 29 december open, maar zorg wel dat je voor de kerstdagen de uitgang hebt gevonden....