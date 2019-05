Zus Anouk Smulders heeft acute leukemie

Anouk staat zelf al vier jaar als donor geregistreerd, maar is geen match met haar zus, zo vertelt ze op Instagram. „Ik zou jullie willen vragen om te onderzoeken of donorregistratie iets voor jou is. (...) Ik hoef jullie niet uit te leggen dat des te groter de database, des te groter de kans op een goede match en op herstel.”

Naar omstandigheden gaat het goed met Nicole en de familie heeft dan ook goede hoop dat het deze nare periode positief afloopt. „Mijn zus is oersterk en positief, haar medisch team is fenomenaal en wij als familie trekken haar door deze periode heen.”